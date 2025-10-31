Turistas internacionales en Baleares: el gasto crece casi el doble que las llegadas

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha recibido hasta septiembre un total de 13,7 millones de turistas internacionales, un 3,02% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos de la encuesta de Movimientos Turísticos de Fronteras publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al gasto, estos visitantes dejaron en las Islas más de 18.378 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,92% respecto a los nueve primeros meses de 2024.

Sólo en septiembre, la llegada de turistas internacionales subió un 1,84% hasta los 2,18 millones, mientras que el gasto se incrementó en un 5,34% hasta los 2.843 millones de euros.