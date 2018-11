Turistec retoma las sesiones afterwork para socios con la quinta sesión de los encuentros 'Knowing for Growing'

Publicado 26/11/2018 10:39:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al Turismo (Turistec) retomará las sesiones afterwork para socios, con la quinta sesión de los encuentros 'Knowing for Growing' el próximo jueves 29 de noviembre a las 19.00 horas, en el CaixaForum de Palma.

Según ha informado Turistec en un comunicado, la multinacional presentará su propuesta "para navegar por las herramientas de Google en el sector Travel", lo que describen como "una oferta de servicios digitales y en la nube, disponible para que los clientes puedan alcanzar con éxito los retos que cada vez más impone esta industria".

En concerto, se trata de competir con empresas emergentes y digitales, garantizar la seguridad de los datos, retener y generar mayor índice de fidelidad de los clientes, asegurar la agilidad que la demanda del mercado exige y sacarle el máximo partido a todos los datos que se generan en el entorno de la empresa en particular, y en el sector en general.

"La compañía está en condiciones de cubrir tanto estas áreas como muchos desafíos más que aún están por llegar", ha indicado el Customer Engineer de Google, Cloud, Piegiorgio Di Giacomo, quien asistirá al evento acompañado de Iñaki Fuentes y David Verdejo, CEO y CTO de Bluekiri, así como el cliente de ambos TravelgateX, representado por Oscar Pérez.

Las tres intervenciones, 'Travel through Cloud', 'We manage the Cloud, you run your business' y 'The services behind TravelgateX reports' compondrán una completa exposición de las posibilidades de la nube desde la perspectiva de proveedor, partner y cliente, una visión 360º de esta tecnología, tras la que los asistentes podrán participar en un networking con el que finalizar la jornada.