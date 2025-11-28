UGT Baleares pide que la homologación del plus de insularidad con Canarias se aplique "a partir de enero de 2026"

El secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero (centro), atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, ha pedido que la homologación del plus de insularidad con Canarias se aplique "a partir de enero de 2026".

Romero ha valorado este viernes de manera "positiva" el acuerdo de subida salarial del 11% hasta 2028 para los funcionarios, no solo atendiendo a la parte retributiva, si no también a otra serie de cuestiones, entre las cuales ha destacado la eliminación de la tasa de reposición, "que por si sola podría haber valido un acuerdo", y la actualización de las indemnizaciones por residencia y la actualización al alza de las indemnizaciones por razón de servicio.

En declaraciones a medios, antes de una asamblea para explicar el incremento salarial para los funcionarios del Estado, el secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares ha informado que el acuerdo firmado entre el Ministerio de Función Pública y UGT y CSIF --CCOO está aún pendiente de valorarlo-- "no cambia nada", ya que "el 11 por ciento que había encima de la mesa, que es donde estaba el atasco de la parte retributiva, se ha mantenido". "Lo único que pasa, ha precisado, "es que se ha puesto medio punto variable, que se cobrará si el IPC alcanza el 1,5 o lo supera durante el año 2026, y se pagará durante el primer trimestre de 2027". "Este es el único cambio sobre la propuesta que había encima de la mesa", ha incidido.

Más allá de la parte retributiva, Romero ha valorado que el acuerdo firmado tiene otra serie de cuestiones a tener en cuenta, "la más importante", ha asegurado, "es eliminar la tasa de reposición, es decir el número de plazas que te deja cubrir Hacienda cuando se vacían, y que", ha apuntado, "es la principal causa de la bolsa de temporalidad que han tenido las administraciones en este país, llegando a más del 40 por ciento aquí en Baleares". "Esto permitirá reducir temporalidad y que las administraciones puedan dotarse del personal que necesiten en función de sus necesidades", se ha mostrado convencido, lo cual, ha añadido, se prevé que tenga "como consecuencia directa, una mejor atención a la ciudadanía".

Además, balearizando el contenido del acuerdo, el secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares ha puesto en valor que se "apuesta por la promoción interna, se facilita la movilidad interadministrativa, se meten protocolos para la violencia de género, y el acortamiento de tiempos entre las convocatorias de plazas y la resolución de las mismas, copiando entre comillas el modelo en tiempos, no en forma, que tiene educación, que cada año hace sus oposiciones y cada curso se dota de personal", entre otras.

Asimismo, en cuanto al plus de insularidad, Romero ha querido aclarar que "el acuerdo lo que dice es que se van a actualizar las indemnizaciones por residencia y se van a actualizar al alza las indemnizaciones por razón de servicio".

"Esto no significa que con carácter inmediato se va a homologar la indemnización por residencia del personal de la Administración General del Estado (AGE) en el territorio", ha explicado, "pero lo comprometido --no solo lo que está escrito, si no lo que está hablado, y que ha estado en la mesa de negociación-- es que, con la habilitación legal que hay en el acuerdo, se va a convocar la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado y se llevará ahí la homologación con Canarias".

El secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares ha considerado que esta Mesa debería de convocarse "antes de final de año", y, por tanto, ha confiado en que la homologación con Canarias "se aplicará a partir del 2026" aunque, ha reconocido, "se desconoce la fecha exacta y el porcentaje".

En todo caso, "la postura de UGT es que esa es una reivindicación histórica, que ha provocado que en Baleares, por ejemplo, en la AGE, un tercio casi de las vacantes estén vacías, y que llega 20 años tarde y no se entendería que se calendarizara".

Por ello, ha incidido, la propuesta del sindicato es que "desde enero de 2026 se cobre exactamente igual que en Canarias".