UGT, CCOO y STEI animan a manifestarse contra la masificación turística y piden un modelo que no cree "precariedad"

PALMA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y STEI han animado a la ciudadanía de Baleares a manifestarse contra la masificación turística y han reclamado un modelo turístico que no cree "precariedad".

Así lo han trasladado este jueves el secretario general de CCOO, José García; la portavoz UGT Baleares, Xisca Garí, y el secretario general de STEI, Miquel Gelabert, en una rueda de prensa conjunta en la que han animado a participar en la manifestación 'Canviem el rumb, posen límits al turisme', convocada este domingo en Palma.

Concretamente, han defendido un modelo económico en las Islas que "no genere precariedad laboral ni vital" y han asegurado que la masificación turística empobrece a la ciudadanía, aumenta la carga de trabajo y no mejora la calidad de vida.

La portavoz de UGT Baleares ha considerado que la masificación turística es "insostenible" desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Según Garí, provoca sobrecargas de trabajo, impide el acceso a la vivienda y no genera bienestar social. "En Baleares todo crece menos la calidad de vida", ha lamentado, criticando que el aumento de turistas, vuelos, indicadores económicos, beneficios y empleo "no está mejorando la vida de las personas".

A esta cuestión se ha referido también el secretario general de CCOO, quien ha criticado que el modelo "potencia la explotación laboral" y "solo enriquece a determinado empresariado". Además, ha continuado, repercute en una "precariedad laboral" que se demuestra con los "bajos salarios", que no permiten hacer frente a los costes de vida o acceder a una vivienda.

Igualmente, la portavoz de UGT ha criticado que "toda" la oferta de alquiler "está dirigida a los visitantes", mientras los residentes "no encuentran pisos para vivir" por el elevado precio que causa la "turistificación".

Según ha apuntado, los beneficios empresariales resultado del turismo "no repercuten" en la mejora del bienestar familiar ni social de las Islas y la masificación "condena" a las personas trabajadoras a la pobreza y "precariza sus trabajos y sus vidas con jornadas agotadoras".

En este contexto, ha reclamado al Govern que "aproveche" la dimisión de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, y se plantee "un cambio valiente" en política de vivienda para elaborar un plan de choque con medidas a corto plazo y una estrategia de futuro.

"Tenemos precariedad en los centros de trabajo, con un modelo que aumenta las cargas de trabajo fruto de la masificación", ha lamentado el secretario general de CCOO, señalando que esto empobrece cada vez más a la clase trabajadora.

Por su parte, el secretario general de STEI ha insistido también en que la población de Baleares está "empobrecida", una situación que "es necesario revertir". "No decimos no al turismo, decimos no a la masificación", ha asegurado.

Además, ha señalado que la riqueza en las Islas está "mal repartida" y que la renta media balear está por debajo de la media estatal. Con todo, ha reclamado un "cambio de rumbo" hacia una mejor justicia social y económica.

Con todo, los tres sindicatos han hecho un llamamiento a los trabajadores de las Islas, así como al conjunto de la ciudadanía, para que asistan a la manifestación del domingo. "No queremos más desigualdad en nuestra comunidad autónoma", ha concluido García.