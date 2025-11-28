UGT estima que los docentes de la concertada recuperarán 2.000 euros en poco menos de un año con la devolución del 2,9%

Archivo - Colegio, escuela, aula, primaria, clase, niño, niña, niños, estudiando, estudiar, escribir, escribiendo, deberes, profesor, profesora, profesores - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de UGT Baleares ha estimado que los docentes de la concertada, dependiendo de su función y su jornada, recuperarán de media 2.000 euros en 11 meses al hacerse efectivo el pago del 2,9% del incremento salarial que quedó congelado durante los años 2020 y 2021.

El sindicato, que fue el primero en sumarse a la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades que después han suscrito el resto de organizaciones con representación en la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada, ha anunciado que la firma del acuerdo tendrá lugar la semana que viene y que será ratificado por el Consell de Govern el 12 de diciembre.

UGT, en un comunicado, ha celebrado haber sido una "pieza clave" en la recuperación de los recortes del 2,9%, que permitirán que los docentes de la concertada recuperen alrededor de 2.000 euros en menos de un año.

El sindicato ha considerado que su "trabajo en los tribunales" y su "sindicalismo negociador y riguroso" han permitido que se dé "este paso hacia la igualdad retributiva y el reconocimiento del trabajo del profesorado de la concertada".

El principio de acuerdo, según ha informado la Conselleria, establece el pago de los aproximadamente 15 millones de euros en dos fases, una primera durante el 2026 y la segunda a lo largo del 2027, siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

La propuesta también incluye una cláusula que prevé que, si presupuestariamente es posible, se avanzará en la recuperación de los porcentajes acordados.

La organización sindical ha indicado que el departamento dirigido por el conseller Antoni Vera también se ha comprometido a abonar la subida acordada en la mesa general de función pública a nivel estatal en los mismos términos que en la enseñanza pública.

La previsión es que las nóminas se incrementen en un 4% en enero y febrero y pagar los atrasos del 2,5% que están pendientes desde principios de 2025 "al mismo tiempo".