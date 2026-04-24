UGT propone destinar todo el ITS a la compra o alquiler de establecimientos turísticos para alojar a los trabajadores

Jornada sobre el problema de la vivienda para los trabajadores del sector turístico organizada por UGT Baleares. - EUROPA PRESS
PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
UGT ha planteado que toda la recaudación del impuesto de turismo sostenible (ITS) se invierta en comprar o alquilar apartamentos, hoteles y pensiones para alojar a los trabajadores del sector.
Esta es una de las propuestas que ha lanzado el secretario general de Servicios, Movilidad y Comercio de UGT en Baleares, José García Relucio, antes de intervenir en la jornada 'Drama habitacional de las personas trabajadoras del sector turístico', convocada por el sindicato.
El sindicalista ha indicado que esta iniciativa vendría motivada por la "difícil comercialización" de estos establecimientos y ayudaría a "evitar desplazamientos" o construir más vivienda, ya que ha recalcado que las islas "tienen un límite", aunque también ha reclamado nuevas viviendas en régimen de alquiler social o de protección oficial.
"Lo que hay que hacer es dar una solución inmediata, porque mientras se construyen los pisos que se necesitan, en tres o cuatro años ¿qué van a hacer los trabajadores que están durmiendo en la calle?", ha reivindicado.