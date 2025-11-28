La UIB logra la sexta tasa más alta de universidades españolas en plazas ocupadas por graduados en Medicina tras el MIR

Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Recurso. - UIB

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha logrado la sexta tasa más alta de las universidades españolas en plazas ocupadas por graduados en Medicina tras el examen de médico interno residente (MIR).

En nota de prensa, la UIB ha informado que los resultados de la última convocatoria del examen MIR para acceder a una plaza de médico especialista en formación han consolidado la buena posición de la Universidad en el ranking de universidades con estudios de Medicina.

La UIB, con una tasa de plazas ocupadas por graduados en Medicina tras el MIR del 85,2%, ha conseguido la sexta tasa más alta de las universidades españolas en cuanto al porcentaje de presentados al examen que acaban escogiendo una plaza para la formación como médico interno residente. Esta tasa oscila entre el 89,6% y el 54,1%.

En cuanto a los resultados del examen, si se ordenan las universidades según la posición que ocupa el estudiante con la nota media de cada universidad --un indicador llamado percentil 50 o número p50--, se observa que la UIB está en la decimoséptima posición, dentro de la parte alta del grupo intermedio de las 42 universidades de procedencia de los aspirantes.

De acuerdo con este indicador, que muestra el número del MIR o el lugar obtenido por el alumno 'medio' en comparación con los 13711 aspirantes, la UIB tiene un p50 de 4325. Como referencia, la mejor universidad tiene un p50 de 2300, mientras que la peor tiene un p50 de 7175. Este indicador es importante porque refleja el rendimiento global de una universidad, puesto que muestra la posición típica de sus estudiantes y no solo los casos extremos.

Si se analizan los resultados de acuerdo con la naturaleza pública o privada de cada universidad, la UIB se posiciona por encima de la media de las universidades públicas, que en su conjunto logran un p50 de 4358, mientras que las universidades privadas se sitúan en el 5446. Seis de las diez universidades con peores resultados son privadas y solo dos universidades privadas consiguen situarse entre las diez primeras, de acuerdo con este indicador.

EXCELENCIA DE LA FORMACIÓN SANITARIA PÚBLICA

El equipo de decanato de la Facultad de Medicina de la UIB ha valorado estos resultados como "una muestra objetiva de la excelencia de la formación sanitaria en el sistema universitario público español, dentro del cual la UIB consolida su posición competitiva".

Hay que destacar que esta es solo la tercera promoción de graduados en Medicina por la UIB que realiza las pruebas MIR. Por lo tanto, "a diferencia de otras facultades de Medicina con décadas de historia, la UIB ha logrado en pocos años un rendimiento equiparable, y en muchos casos superior, al de instituciones muy establecidas", ha reseñado la Universidad, reivindicando que "estos excelentes resultados refuerzan la proyección académica de una Facultad de Medicina todavía joven pero en rápida consolidación".

Desde la Facultad de Medicina de la UIB se ha querido poner asimismo en valor "el compromiso del profesorado con este modelo formativo de alta calidad", y felicitar a los estudiantes por "su esfuerzo continuado y los resultados obtenidos".

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

La Universidad ha apuntado finalmente que los datos que han permitido este análisis han sido recopiladas por el profesor José Curbelo, de la Universidad Francisco de Vitoria, a partir de los resultados de los exámenes MIR publicados por el Ministerio de Sanidad.