La UIB ofrecerá un máster de Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres y otro de Salud Global

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Universitat de les Illes Balears (UIB) a impartir, a partir del curso 2025-2026, dos nuevas titulaciones oficiales de máster, uno de Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global y otro de Salud Global.

Ambos estudios responden a las necesidades emergentes en materia de sostenibilidad ambiental y salud pública, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes.

El Máster Universitario en Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global, promovido por el Departamento de Biología de la UIB, ofrecerá una formación multidisciplinar para abordar los efectos del cambio global en los ecosistemas mediterráneos.

Esta titulación pretende formar profesionales actualizados con capacidad para investigar sobre las cuestiones "más punteras" en relación con el cambio global, así como con recursos para gestionar estos ecosistemas sin perder la perspectiva del cambio continuado al que están sometidos, ha detallado Costa.

Incluye dos líneas, una profesionalizante y otra de especialización en investigación, vinculada al doctorado en Biología de les Plantas. El máster es anual, consta de un total de 102 créditos, de los cuales deben superarse 60 para obtener el título, se impartirá en modalidad presencial y ofrecerá 25 plazas.

El Máster en Salud Global, promovido por el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIB, es una titulación interuniversitaria coordinada por la Universidad de Málaga y en la que participan también las universidades de Baleares y Almería.

Tiene como objetivos ofrecer una formación multidisciplinar para el abordaje, diseño, planificación e implementación de actuaciones en el enfoque de Salud Global impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Consorcio de Universidades por la Salud Global, proporcionando competencias que capaciten a los titulados para incorporarse a organizaciones, instituciones y servicios de salud en calidad de analistas, gestores, técnicos, formadores o planificadores.

El máster es anual, consta de un total de 75 créditos, de los cuales deben superarse 60 para obtener el título. Se impartirá en modalidad virtual y ofrecerá 40 plazas, de las cuales diez corresponden a la UIB.

Ambas titulaciones han superado los trámites de verificación establecidos por la normativa vigente, incluyendo los informes favorables de las agencias de calidad, el Consejo de Universidades y los respectivos consejos sociales.

El Consell de Govern ha establecido el grado de experimentalidad 5 para el máster en Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global y el 2 para el máster en Salud Global, autorizando su implantación.