La UIB ofrecerá el próximo curso Ciencias del Mar y el doble grado en Matemáticas y Física. - CAIB

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el rector de la Universitat de les Illes Baleares (UIB), Jaume Carot, han presentado este lunes los nuevos grados en Ciencias del Mar y el doble en Matemáticas y Física, que la institución impartirá a partir del próximo curso.

Con esta incorporación, han indicado, se refuerza el compromiso del sistema universitario balear con la innovación científica, la sostenibilidad y la formación de profesionales altamente cualificados.

En total, la UIB ofrecerá 46 estudios de grado diferentes el próximo curso académico. En concreto, 39 grados (cinco que se impartirán en centros adscritos) y siete dobles grados. Con estas nuevas titulaciones, el número total de plazas de nuevo ingreso para el curso 2026-27 se incrementa hasta 3.558 para alumnos de primer curso, frente a los 3.523 del curso anterior.

La titulación de Ciencias del Mar, por su parte, que contará con 35 plazas para su primer curso, está concebida para formar profesionales capaces de estudiar, caracterizar, modelizar y gestionar el medio marino y litoral en todas sus dimensiones.

El grado integra contenidos de biología, geología, química, física y tecnología para comprender los procesos que gobiernan los océanos y afrontar retos vinculados a la sostenibilidad, el cambio climático, el impacto de la actividad humana o la conservación de los ecosistemas.

Con un fuerte componente práctico, la formación combina trabajo de campo, prácticas de laboratorio, uso de instrumentación oceanográfica y técnicas de modelización numérica.

Los estudiantes podrán especializarse en las menciones de Oceanografía y Exploración Marina y Recursos y Gestión del Medio Marino, y se prepararán para trabajar en ámbitos como la oceanografía aplicada, la investigación científica, la gestión ambiental, la robótica submarina, la divulgación o el asesoramiento técnico para administraciones y empresas del sector marino. Los estudios tendrán una duración de cuatro cursos y, para obtener la titulación, deberán completarse 240 créditos.

El coste total de este grado será de 5,5 millones de euros hasta el año 2030, cuando se espera la primera promoción de graduados. Después de esta primera promoción, el grado costará 1,5 millones de euros cada año. El gasto de la titulación lo aporta íntegramente la Conselleria.

DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA

La segunda novedad es el doble grado en Matemáticas y Física. Esta titulación conjunta ofrece una formación sólida en el pensamiento abstracto y en el rigor propio de las matemáticas, al tiempo que proporciona una comprensión profunda de los fenómenos físicos que sustentan la ciencia y la tecnología modernas. Se prevén diez plazas para el primer curso de este doble grado.

El alumnado aprenderá a aplicar métodos matemáticos y numéricos para resolver problemas complejos, a interpretar datos experimentales y observacionales y a comparar resultados teóricos con evidencias científicas, desarrollando así un perfil riguroso, flexible y altamente preparado para entornos académicos, tecnológicos y profesionales.

Las salidas profesionales incluyen la docencia universitaria y no universitaria, la investigación en institutos nacionales e internacionales, la consultoría y el análisis cuantitativo en sectores como la energía, las tecnologías emergentes, las finanzas, la salud o el medio ambiente, así como puestos especializados en datos y modelización en múltiples áreas. Esta titulación tendrá una duración de cinco cursos y, para obtenerla, deberán completarse un total de 354 créditos.

Con estas dos nuevas titulaciones, la Conselleria y la UIB siguen avanzando en la diversificación de la oferta académica y reafirman su compromiso con la calidad, la especialización y la generación de oportunidades para el futuro de los estudiantes y del conjunto del archipiélago.

El coste total del doble grado hasta el año 2031, año de la primera promoción, será de 475.976 euros. A partir de 2031 el coste anual será de 204.058 euro. Como en el grado de Ciencias del Mar, la Conselleria asume el gasto total de la titulación.

NUEVOS ESTUDIOS

De cara a los próximos cursos, la hoja de ruta compartida entre la Conselleria y la UIB prevé continuar ampliando la oferta académica con nuevas titulaciones estratégicas.

A partir del curso 2027-2028 está prevista la incorporación del grado en Arquitectura y el grado en Ingeniería Mecánica, con mención en Ingeniería Náutica, orientados a reforzar la innovación industrial, la calidad urbana y la diversificación económica del territorio.

Igualmente, se está trabajando en el despliegue del grado STEM para la formación de profesorado en ciencias, tecnología y matemáticas, así como del doble grado en Lengua Catalana y Lengua Inglesa, pensado para dar respuesta a la demanda de profesionales especializados en el ámbito lingüístico, educativo y cultural.

Estas titulaciones completarán una estrategia global que tiene como objetivo diversificar y fortalecer el sistema universitario balear en los próximos años.

También han asistido el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas, Sebastià Massanet, y la vicerrectora de Ordenación y Política Académica de Grado, Montserrat Rodríguez.