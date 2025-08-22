Última hora del estado de Jaume Anglada: su evolución sigue siendo satisfactoria

Jaume Anglada saluda al Rey Felipe VI en una audiencia en Marivent. - Raúl Terrel - Europa Press

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evolución del cantante mallorquín Jaume Anglada, ingresado en el Hospital Son Espases tras sufrir un accidente de tráfico hace dos semanas, sigue siendo satisfactoria.

Así lo han trasladado fuentes hospitalarias, que han añadido que músico seguirá en una unidad de cuidados intermedios.

Cabe recordar que el músico lleva dos semanas ingresado en el centro hospitalario después de sufrir el pasado 8 de agosto un atropello en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.