La UME realiza durante la noche trabajos de achique de agua en garajes de Eivissa

Garaje inundado en Eivissa - UME

EIVISSA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado realizando misiones de achique de agua en garajes de Eivissa, según ha informado en sus redes sociales.

Este domingo, la UME anunció que movilizaba unidades de su tercer batallón en la base de València para embarcarse rumbo a Eivissa y Mallorca.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, agradeció a la UME su "rápida respuesta, disponibilidad y compromiso" ante los efectos de la dana en Baleares. "Una actuación que demuestra la importancia de la coordinación y la colaboración entre instituciones para dar una respuesta rápida a los ciudadanos de Baleares", recalcó.