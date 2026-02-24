Unanimidad en el Parlament para pedir al Gobierno que las ayudas por la dana de Eivissa estén bien dotadas y sean ágiles

Archivo - Una calle anegada de agua tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con la unanimidad de todos los grupos políticos, ha instado al Gobierno a garantizar que las ayudas para paliar los efectos de la dana de Eivissa estén bien dotadas y sean ágiles.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' Lourdes Cardona ha defendido la tarde de este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara autonómica.

Otro de los puntos, que ha salido adelante pese a la abstención del PSIB, insta al Ejecutivo central a adoptar las medidas oportunas para que se publiquen de manera inmediata las disposiciones normativas necesarias para activar estas ayudas.

El socialista Llorenç Pou ha defendido otra iniciativa relativa al pago en tiempo y forma de las deudas del Govern para evitar que las empresas y los autónomos de Baleares asuman sobrecostes, pero ha sido tumbada con los votos en contra del PP y de Vox.

En líneas generales, la PNL pretendía constatar que el periodo de pago medio del Govern es "sustancialmente superior" al que dejó la anterior administración y reclamarle un cambio en su gestión presupuestaria para "dejar de lastrar a las empresas y los autónomas al imponerles unos periodos de pagos a proveedores superiores a los permitidos por la normativa".

También buscaba instar al Ejecutivo autonómico a que cumpla con unos plazos de pagos "ajustados a la legalidad" y a revertir las rebajas fiscales "a los ultrarricos", que para los socialistas son lo que está "lastrando la liquidez" de la administración regional.