La única referencia a Baleares en los documentos desclasificados es un balance sobre la llegada de migrantes en patera

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La única referencia a Baleares en los documentos sobre la crisis de Ceuta desclasificados este miércoles por el Gobierno es un balance sobre la llegada de personas migrantes en patera.

El archipiélago aparece mencionado, junto a otros lugares de España, en un informe emitido el 23 de julio por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional titulado 'Informe Inmigración Marítima Irregular'.

Este contiene datos sobre llegadas de migrantes en patera entre el 16 y el 22 de julio. Recoge que, hasta esa fecha, a Baleares habían llegado 3.723 personas a bordo de 195 embarcaciones, un incremento interanual del 8% y del 9%, respectivamente. Junto a los datos de Baleares aparecen los de Almería, Cádiz, Las Palmas, Murcia, Tenerife, Alicante, Melilla, Ceuta y Granada.

El archipiélago vuelve a aparecer, aunque de nuevo de forma testimonial, en un documento emitido el 27 de julio por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que lleva por título 'Punto de situación de la inmigración irregular hacia España a 30/06/2026'.

El informe recoge que hasta la citada fecha llegaron 9.547 personas migrantes a la Península, Baleares y Canarias, un 44% que en el mismo periodo de 2025. Por aquel entonces, el único país de salida cuyos flujos migratorios crecían era Argelia, con 5.501 migrantes, un 29% más que el año anterior.

El documento señala que la "entrada continua" de migrantes a Argelia desde los países fronterizos, además de las "buenas condiciones de navegación en época estival", provocaría que "la tendencia al alza no cese".

Las operaciones militares en el sur de Libia, según el CNI, también podrían derivar en "un incremento de la entrada de migrantes a Argelia".

La posibilidad de que los informes policiales contuvieran información acerca de la llegada de personas migrantes a las costas de Baleares surgió después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados la semana pasada.

El líder del Ejecutivo rechazó que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un "riesgo alto" en Ceuta. Confirmó la existencia de ese informe, pero precisó que se refería "exclusivamente" a las llegadas marítimas a la Península y Baleares.

Al día siguiente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, convocó una rueda de prensa extraordinaria para exigir al Gobierno todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertaban acerca de lo que interpretó como una "llegada masiva" de personas migrantes a las costas de Baleares.

Para Prohens, las palabras de Sánchez eran la prueba de que el Gobierno le había "ocultado información muy sensible" relativa a la seguridad del archipiélago y reprochó al presidente que no le informara sobre esto en la reunión que mantuvieron el 29 de julio en Palma.