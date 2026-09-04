Prohens exige a Sánchez información del "alto riesgo" de llegada de migrantes y advierte: "Nos encontraran de frente"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido al Gobierno de España todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertan acerca de una "llegada masiva" de personas migrantes a las costas de Baleares.

Prohens trasladará una carta al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para pedirle explicaciones por el "alto riesgo de situaciones que pueden comprometer la seguridad" de las Islas y conocer qué medios ha reforzado el Gobierno ante esta circunstancia.

La líder del Ejecutivo ha convocado una rueda de prensa este viernes para responder a la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Sánchez, en la que rechazó que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un "riesgo alto" en Ceuta. Aunque confirmó la existencia de ese informe, precisó que se refería "exclusivamente" a las llegadas marítimas a la Península y Baleares.

A su entender, el Ejecutivo "ha ocultado información muy sensible" relativa a la seguridad del archipiélago. "Mientras está en riesgo la seguridad de los ciudadanos, lo quiero dejar muy claro, nos encontrarán de frente", ha dicho.

Prohens ha reprochado al presidente que no informara sobre este informe al Govern en la reunión en el Consolat de Mar, celebrada el 29 de julio. "No solo no se nos informó, sino que dijo que las llegadas de inmigración irregular a nuestras costas mejorarían", ha criticado.