La Unidad Básica de Salud Port de Sóller traslada provisionalmente su actividad al centro de salud Serra Nord

Centro de salud Serra Nord de Sóller - CAIB

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Básica de Salud (UBS) Port de Sóller traslada provisionalmente su actividad asistencial a partir de este viernes al centro de salud Serra Nord, de Sóller, una medida que responde a las deficiencias detectadas en la cubierta del edificio, que provocan recurrentes filtraciones de agua cada vez que se hay lluvias.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, esta situación dificulta el desarrollo normal de la actividad asistencial e impide prestar una atención sanitaria con los niveles de calidad y confort adecuados, tanto para los usuarios, como para los profesionales.

La reparación de la cubierta del actual edificio, de titularidad municipal, requiere la ejecución de actuaciones de cierta complejidad para ofrecer una solución definitiva a las deficiencias. Esta circunstancia provocaría el cierre prolongado de las instalaciones durante el tiempo necesario para tramitar y ejecutar las obras.

La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca y el Ayuntamiento de Sóller se han reunido para analizar la situación y, como resultado, el Consistorio valora y está trabajando con la posibilidad de disponer de un nuevo emplazamiento para reubicar la UBS Port de Sóller para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades asistenciales de profesionales y usuarios.

El Ayuntamiento de Sóller y la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca han lamentado las molestias que este traslado pueda ocasionar.