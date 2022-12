Unidas Podemos insiste en el incremento del impuesto turístico para promover un "debate sobre la masificación"

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament balear, Esperança Sans, ha insistido este lunes en defender las enmiendas que su grupo mantiene a los presupuestos del Govern para 2023 para aumentar el impuesto de turismo sostenible, porque si bien no son una línea roja para la aprobación de las cuentas, con ello pretenden promover un "debate sobre la masificación".

Así se ha expresado Sans en una rueda de prensa en el Parlament, que este martes comenzará con los plenos para debatir y aprobar el proyecto de presupuestos autonómicos de Baleares para 2023. Unidas Podemos mantiene vivas para el debate varias enmiendas para aumentar el impuesto turístico y extenderlo a cruceros y chárter náutico.

La diputada ha reiterado que el impuesto recae sobre el turista y no el hotelero, por lo que ha dicho no entender "las inquietudes en el sector cuando hoteleros y turoperadores han pactado una subida del diez por ciento de los precios pero no son capaces de asumir con naturalidad un incremento [de la tasa] avalado por expertos".

