Unidas Podemos lamenta que al PP "parezca resultarle cómodo gobernar con Vox" tras elecciones en CyL

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, ha lamentado, este lunes, que "al PP parezca resultarle cómodo gobernar con Vox", tras las elecciones en Castilla y León (CyL).

Así se ha manifestado López, en declaraciones a Europa Press, tras los resultados electores de este domingo en CyL. Unos comicios que, ha opinado, "responden "una estrategia del PP" con la que "cambiar a Cs por Vox, un partido de ultraderecha, que lo único que pretende es recortar derechos y acabar con los avances sociales conseguidos, en definitiva no respetar los derechos humanos".

Para López, llama la atención que "a diferencia de la derecha moderada europea, que lo que hace y busca es alejarse de estas posturas, cabe recordar como la excanciller alemana Ángela Merkel recomendó no formar gobierno y no depender de partidos como Vox, el PP hace todo lo contrario". "No tiene altura de gobierno, parece que les resulta, incluso, cómodo gobernar con ellos", ha lamentado.

En esta misma línea, la portavoz parlamentaria adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha dicho, en rueda de prensa, que "el PP convocó unas elecciones anticipadas en CyL cuando no era necesario, porque su objetivo era tener a la extrema derecha de compañero de viaje".

"Mientras la derecha europea arrincona y no pacta con partidos como Vox, los 'populares' españoles siguen una tendencia totalmente diferentes, quieren a un compañero de viaje que piensa como ellos, que va en contra de los derechos laborales, que vota en contra de la reforma laboral, de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y de otras mejoras que impulsa un gobierno de coalición, que mejora la vida de las personas", ha enfatizado.

Asimismo, respecto a los resultados de Unidas Podemos en CyL, Sans ha defendido que la formación morada "mantiene resultados y seguirá trabajando desde las instituciones". Y, ha hecho hincapié en que "la geografía de Baleares y CyL es muy diferente, de modo que nada tienen que ver los resultados de esa comunidad autónoma con unas elecciones que pudiera haber en las Islas".