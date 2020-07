Unidas Podemos pide a Aena que rectifique y construya una torre de control convencional en Menorca

MENORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos y coordinador de Esquerra de Menorca-Esquerra Unida (EM-EU), Pablo Jiménez, ha pedido este viernes al Govern y al Gobierno central que exijan a Aena una rectificación para que, en vez de implantar un sistema de control remoto en el Aeropuerto de Menorca, construya una torre de control convencional.

"Lamentamos que no se haya tenido en consideración a las instituciones públicas, como el Consell de Menorca y el Govern, así como las reiteradas advertencias de los trabajadores de la infraestructura aérea menorquina y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA)", ha dicho.

El diputado de Unidas Podemos en el Parlament ha señalado que no saben "por qué motivos Aena ha decidido no construir una torre de control convencional, y más, después de aprobarse en el año 2017 en Consejo de Ministros y en 2019 estar presupuestada en la planificación del ente". "Desconocemos los intereses que provocan que esta infraestructura no se construya", ha añadido.

Por otro lado, Unidas Podemos ha considerado que compatibilizar el sistema de control remoto con una nueva torre de control convencional "es el mejor de los escenarios para la isla".

"No estamos en contra del control remoto, pero la torre convencional es necesaria por una cuestión de seguridad", ha dicho Jiménez, quien ha reivindicado que "Menorca es uno de los aeropuertos más estacionales del mundo y el incremento del tráfico aéreo durante los meses de verano requiere de todos los medios posibles para preservar el buen funcionamiento del servicio".