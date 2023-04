Unidas Podemos presenta su lista para el Consell de Menorca y al Parlament con la vivienda como principal prioridad

Jover: "Menorca se juega continuar siendo la única isla de Baleares donde la ultraderecha no ha puesto ni un pie en las instituciones"



Unidas Podemos ha presentado este domingo su lista para el Consell de Menorca y al Parlament, con la vivienda como principal prioridad de la coalición.

Según ha informado Unidas Podemos en una nota de prensa, Podemos e Izquierda Unida han presentado este domingo su candidatura conjunta a las elecciones del Consell de Menorca en vistas a las próximas elecciones del 28 de mayo, además de los candidatos de Menorca para el Parlament.

Para Unidas Podemos, según ha destacado Antònia Jover, candidata a la presidencia del Govern, el principal problema de Menorca que hay que atajar "es la vivienda y la protección del territorio". "Tenemos un equipo con la valentía necesaria para poner en marcha políticas que respondan a los retos que Menorca aún tiene por delante", ha incidido.

"Menorca se juega estas elecciones continuar siendo la única isla de Baleares donde la ultraderecha destructora aún no ha puesto ni un pie en las instituciones. Hago una llamada a la ciudadanía de la Isla para que el día 28 de mayo acuda a votar, para que Menorca no sufra una involución que no se merece", ha subrayado Jover durante su intervención en el acto.

La candidata a la presidencia del Govern ha mostrado su apoyo este domingo a los candidatos de Unidas Podemos que se presentan al Consell y al Parlament, de quienes ha dicho sentirse "orgullosa".

"Somos un equipo que se caracteriza por ser como la gente por la que trabajamos, gente corriente, pero al mismo tiempo, con la experiencia de haber gobernado durante cuatro años en el Consell", ha afirmado.

Por su parte, la candidata de Unidas Podemos al Parlament por Menorca, Cristina Gómez, ha afirmado que "la vivienda en Menorca debe ser para las personas que viven aquí, y la tierra, para el que la siembra".

"Voy a ir al grano: el Partido Socialista ha gestionado durante dos legislaturas la Conselleria de Vivienda. La ley de vivienda balear no funciona porque el Partido Socialista, su conseller y su director general no han llevado a cabo el desarrollo reglamentario de la ley. Porque no han querido. Por eso es crucial que Unidas Podemos tenga una mayor fuerza dentro de los gobiernos. Si el Partido Socialista continua siendo la fuerza principal del gobierno, todo seguirá igual", ha advertido.

"Necesitamos doblar la capacidad de los Consells para sancionar el alquiler turístico ilegal; limitar la compra de residencia a personas no residentes, porque la vivienda la está construyendo gente que no va a vivir aquí, que van a venir unos meses o que van a usar su casa para el alquiler turístico; aumentar la reserva estratégica de todo el suelo disponible en núcleos urbanos; expropiar el uso de la vivienda a los grandes tenedores; necesitamos que todas las multas de inspecciones de alquiler turístico ilegal vayan a una bolsa para llevar a cabo vivienda social, que estas tengan un propósito ejemplar; un Observatorio de la Vivienda en todas las islas, público, que nos explique y analice la situación real de la vivienda en las islas, y un Plan Autonómico de Vivienda Social. El IBAVI también debe replantearse para que funcione con más eficacia", ha añadido.

En referencia a la sanidad, Gómez ha apuntado que "nos hace falta urgentemente un Plan Insular de Infraestructuras Sanitarias y nuevos centros de atención primaria". Así, se ha comprometido personalmente a luchar cada día cuando sea diputada por estas infraestructuras, debido a que es consciente de la falta que hacen. "Necesitamos más dotación de especialistas en el Mateu Orfila, un psicólogo clínico en todos los centros de atención primaria e incrementar el número de enfermeras en nuestra isla, para llegar a la media europea", ha asegurado.

En cuanto a la educación, ha continuado, "hacen falta dos institutos en Menorca, además con los que se cuenta tienen un tamaño muy macro, difícil de gestionar". "Necesitamos uno en Mahón y uno en Ciutadella y llegar efectivamente a un cinco por ciento del presupuesto en educación para 2025, además de asegurar la gratuidad real de la educación de cero a tres años y no solo este año, sino para siempre", ha explicado Gómez.

Asimismo, sobre ocupación, Gómez ha subrayado que "se necesita aumentar los recursos para las inspecciones de trabajo". "¿De qué sirve tener convenios colectivos si después no hay inspectores suficientes para vigilar que se cumple la normativa?", se ha preguntado.

La candidata a la presidencia del Consell de Menorca, Nati Benejam, ha afirmado durante su intervención que "se deben establecer grandes consensos que ayuden a afrontar juntos los restos de futuro, y blindar la isla como nunca contra el fascismo".

"No podemos olvidar los derechos por los que nuestros abuelos y abuelas lucharon. Tenemos una responsabilidad histórica con ellos, fruto de su lucha, de sus lágrimas. Debemos recordar que los menorquines y menorquinas se levantaron, juntos y juntas, contra los planes urbanísticos que planificaban una Menorca urbanizada de punta a punta. Se levantaron ante un territorio que debemos proteger y preservar", ha reivindicado.

"Esta estima que tenemos con nuestro territorio se ha convertido en el principal reclamo de mucho capital extranjero, de un modelo sin límites que agota nuestros recursos y que cercena la calidad de vida de las personas que viven aquí. Debemos establecer límites, y para ello, los próximos años son decisivos", ha añadido Benejam, afirmando además que "se tienen las herramientas necesarias para llevar a cabo esta limitación, totalmente necesaria: el PTI y la Ley de Reserva de la Biosfera, que hay que comprometerse a desarrollar íntegramente".

Para finalizar, la candidata a la presidencia del Consell ha explicado que "es esencial que en Menorca gobierne una fuerza progresista y de izquierdas que sea firme, que actúe, y que trabaje solo para los menorquines y menorquinas, para que la Isla no sea un parque temático, para que se limite la entrada de vehículos, se gestione de manera eficiente el agua y se proteja el ecosistema y los espacios naturales de Menorca. Una fuerza que no solo mantenga los servicios públicos sino que los potencie, y desde Unidas Podemos se tiene un equipo para hacerlo posible".