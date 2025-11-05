Unió de Pagesos cree que el cierre de Agama será "un atentado contra la soberanía alimentaria" de Baleares

Los representantes de la Unió de Pagesos Joan Gaià y Sebastià Ordines - PARLAMENT

El coordinador de Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha alertado de que el cierre de Agama será "un atentado contra la soberanía alimentaria" de Baleares.

Así se ha expresado este miércoles durante su comparecencia en la Comisión no Permanente de Cambio Climático sobre Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlament.

Gaià ha hecho un repaso sobre algunas de las cuestiones que más preocupan a los payeses, como la falta de consideración social o los efectos del cambio climático, pero se ha detenido en el anuncio del cierre de Agama.

"¿Qué país del mundo se puede permitir prescindir de la industria lechera? Es muy importante y continúa siendo un producto reclamo en los supermercados, que es lo que ha llevado al sector estatal y mallorquín hasta donde están", ha subrayado.

"¿Qué pueblo se permite cerrar su industria lechera? ¿Quién se lo puede permitir? Somos muy chulos nosotros que lo hemos hecho", ha añadido con ironía.

Gaià ha considerado que no se ha hecho la suficiente autocrítica y nadie ha sido "lo suficientemente valiente" para poner el grito en el cielo por el cierre de Agama.

"Los intereses de un grupo empresarial no pueden estar por encima de los de un pueblo. Y sí, cerrar Agama es un atentado contra la soberanía alimentaria de la gente de Baleares", ha incidido.

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El coordinador de la Unió de Pagesos, lejos de ofrecer datos a los diputados, ha querido exponerles lo que los payeses tocan "en el día a día" para que se vayan de la comisión "convencidos de que el sector primario es el gran aliado para luchar contra el cambio climático".

"Pensamos que no existe conciencia sobre lo importante que es el sector primario", ha sostenido Gaià, quien ha subrayado que pese a ser un sector con pocos trabajadores gestionan el 80% del territorio del archipiélago.

Eso, ha sostenido, es "muy importante" no solo por su trabajo a la hora de producir alimentos sino también para "cuidar el territorio" para por ejemplo prevenir incendios. "No nos podemos permitir el lujo de tener una tierra abandonada", ha sentenciado.

También ha advertido sobre las pérdidas económicas que sufre el sector primario a causa del cambio climático y ha puesto el ejemplo de un viñedo que, debido a la reducción de la cosecha, ha ingresado un 90% este año.

"¿Se imaginan qué pasaría si los hoteleros tuvieran una reducción de sus ingresos del 90%? Todo el mundo querría hacer algo, el Consolat, el Parlament, el Consell... Quienes sufrimos el cambio climático perdemos ingresos, porque somos empresas, y quienes tienen la atención son quienes alargan las temporadas porque así se lo permite el cambio climático", ha expuesto.

REPROCHES A VOX

Gaià ha comenzado su intervención pidiendo disculpas por realizar un reproche a los diputados dado que, a su parecer, esta comisión parlamentaria "nació con el pie equivocado".

"Hicieron presidente a un señor que no creía en la comisión. Hoy ha venido, se ha ido. Es muy raro para nosotros, como gente de calle, y nos sabe mal. Si la gente supiera que cobran por hacer estos papeles...", ha dicho refiriéndose al diputado de Vox Sergio Rodríguez.

El pasado 23 de septiembre los de Santiago Abascal formalizaron su salida de la comisión al entender que se ha convertido en "un foro al servicio de la ideología climática globalista, promovida por la Agenda 2030".

"Manifestamos nuestro rechazo a este tipo de estructuras que no responden a las necesidades de los ciudadanos, sino a los dictados ideológicos de una agenda criminal que celebra su décimo aniversario", dijo entonces Rodríguez.