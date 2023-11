UP avisa que el plan piloto para escoger lengua "puede ser ilegal porque es incompatible con el Decreto de Mínimos"

Gómez critica a "PP y Vox por jugar a comprar voluntades" con un pacto que "favorece a la escuela concertada y privada"

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha avisado que el plan piloto voluntario para que las familias puedan elegir la lengua de enseñanza en materias no lingüísticas sin que haya segregación, aunque sí desdoblamientos, a aplicar a partir del próximo curso, incluido en acuerdo entre PP y Vox para la libre elección de lengua, "puede ser ilegal porque es incompatible con el Decreto de Mínimos".

Gómez se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa, en el Parlament, en la que se ha apuntado que "el Decreto de Mínimos no puede ser obviado"; así que, ha continuado, "ya me dirán cómo se combinará el Decreto de Mínimos, que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha dicho que no piensa saltarse, con este plan piloto para escoger lengua en Baleares", cuando este, ha insistido, "es del todo incompatible con este Decreto que asegura que, como mínimo un 50 por ciento, de los estudios serán en catalán".

En este sentido, la diputada de Unidas Podemos ha pedido al Govern que "explique, también, si están jugando a repartir dinero y a comprar voluntades". "La autonomía de los centro escolares tendría que estar muy por encima de una subasta económica que, parece, tendrá lugar para favorecer la escuela concertada y privada", ha incidido.

"Estos grandes defensores de la liberad solo defienden esta desde lo individual, soslayando la verdadera libertad, que es la autonomía de los centros para escoger sus proyectos educativos y, por tanto, también lingüísticos. Nos están engañando y nos la quieren colar por detrás y no lo permitiremos", ha asegurado Gómez, quien ha querido dejar claro su "máximo apoyo" a la comunidad educativa de Baleares frente a las "ocurrencias" de PP y Vox que "se deciden de espaldas a docentes, directores y familias".

"Seis o siete diputados no pueden imponer una decisión que es minoritaria porque, con una o dos denuncias, no se puede decir que había conflicto lingüístico en Baleares. El problema llegará ahora con un PP, que arrastrado por Vox, un partido de perfil uniformista y españolista, está rompiendo consensos de más de 30 años, en los que en un principio participaron los 'populares', en materia educativa".