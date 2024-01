UP califica de "irresponsable" a Cort por anunciar los conciertos de Sant Sebastià sin estar adjudicados

PALMA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha tachado de "irresponsable" el anuncio del Ayuntamiento de Palma de los conciertos de Sant Sebastià, "sin que exista adjudicación alguna", por lo que alegan que el Consistorio no puede "fiarse de que las contrataciones estén cerradas".

Con estas palabras se ha referido la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento palmesano, Lucía Muñoz, que a su vez ha pedido la comparecencia del alcalde, Jaime Martínez, para que explique "el caos generalizado" y "la falta de coordinación" en la gestión de Sant Sebastià.

En un comunicado, la formación ha asegurado que este "desastre" es "tan evidente" que "ha obligado a reestructurar el equipo de gobierno".

Muñoz también ha criticado la "falta de interés" del PP por las fiestas patronales, al señalar que "ni el alcalde salió a presentar su programa, ni hay promoción alguna de las fiestas". "Sería imposible adivinar paseando por la ciudad que Palma está en fiestas", ha recriminado.

Por otro lado, la regidora ha resaltado el "retroceso" en la organización de Sant Sebastià y ha puesto en valor la gestión de la anterior regidora de Participación Ciudadana, Clàudia Costa.

FALTA PRESENCIA FEMENINA Y LA JUVENTUD "QUEDA FUERA"

Muñoz también ha criticado la falta de presencia femenina y lo ha contrastado con la pasada legislatura cuando actuaron artistas como Nathy Peluso, Maika Makowsky, Cariño, Roba Estesa, Mala Rodríguez, Natalia Lacunza, Zahara, Amaia, Marala, Paula Cendejas o Ana Tijoux, entre otras.

"Es sorprendente que no hayan sido capaces de traer a más de una mujer de entre 30 actuaciones, con la cantidad de artistas que hay ahora mismo en la escena", ha continuado Muñoz, a lo que ha añadido que le parece "normal" que le hayan "quitado el área de Igualdad" a la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, que este miércoles "avaló" un cartel que "se había aprobado bajo su supervisión".

Muñoz ha reivindicado la gestión de Costa en la que se "cuidaba" que "hubiera un equilibrio entre artistas atractivos para la juventud", al tener en cuenta el talento local con cantantes como Rels B, Samantha Hudson o Papatopo; y "otras propuestas atractivas para otras edades". "Este año la juventud ha quedado totalmente fuera de las fiestas", ha manifestado.

La edil también ha cargado contra Roca por "presumir" de que la organización "les ha salido más barata", puesto que ha asegurado que el año pasado había cinco días de conciertos y este año hay tres.

En ese sentido, ha advertido que han quedado dos lotes desiertos en el marco de 'Sant Sebastià petit', de los otros ha afirmado que "no se sabe nada" porque "todavía no están adjudicados" y en promoción "tampoco parece que hayan invertido mucho", por lo que ha recriminado que el Ayuntamiento "presuma de haber renunciado a una dirección artística", cuando presentan un cartel que "suspende en igualdad y diversidad". "Con este panorama solo faltaba que les hubiera salido más caro", ha ironizado Muñoz.

Respecto a lo que ha considerado como una "falta de dotación de infraestructuras y servicios para los barrios", la regidora de UP ha declarado que "no es verdad" que otros años no hubiera 'torradoras' para Sa Calatrava y Santa Catalina, puesto que "siempre se encontró una solución dialogada con los vecinos".

De este modo, ha subrayado que las asociaciones les han transmitido "los problemas que sufren con los permisos, las torradoras y los 'correfocs'", por lo que ha indicado que "se vuelve a un modelo de fiestas centralista y alejado de la ciudadanía".

Por último, desde la formación han sostenido que "este año no se puede disfrutar de unas fiestas de las que sentirse orgullosas, unas fiestas que hagan ciudad, que cohesionen y que pongan en el centro la inmensa diversidad cultural y social de la escena musical".