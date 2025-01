Usuarios de banca celebran las mejoras en seguridad del reglamento europeo sobre transferencias

PALMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha celebrado las mejoras en cuanto a seguridad y lucha contra el fraude que implica la entrada en vigor este jueves de un reglamento europeo sobre transferencias bancarias.

La norma implica, entre otras medidas, que la banca comenzará a ofrecer transferencias de dinero instantáneas al mismo precio que las normales a partir de este jueves, siguiendo el calendario que ha marcado el Gobierno para implementar esta iniciativa procedente de la Unión Europea.

En concreto, las entidades de crédito tendrán que ofrecer el mismo coste para las transferencias instantáneas dentro de la Zona Única de Pagos en Europs (SEPA en sus siglas en inglés) al mismo precio que las estándares a partir de este jueves.

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de Adicae en Baleares, Isabel Pons, ha hecho hincapié en que, al mismo tiempo, la norma permitirá recibir el dinero en un máximo de diez segundos y la persona que envíe el dinero recibirá información de que la operación se ha realizado correctamente al momento, lo que es una garantía de un servicio realizado.

El reglamento se aprobó el pasado mes de febrero por el Parlamento Europeo por 599 votos a favor, 7 en contra y 35 abstenciones. El objetivo es evitar esperas a los clientes minoristas y las empresas y mejorar la seguridad de las transferencias. Los bancos y otros proveedores de servicios de pago (PSP, en inglés) tendrán que garantizar transferencias asequibles y procesadas al momento.

Pons ha recordado que a día de hoy muchas entidades que operan en España ya cumplen o están es disposición de cumplir con esta norma aprobada el año pasado por la Unión Europea. "Es una norma interesante para personas que operan en la zona SEPA, dado que hay entidades bancarias de algunos países que van más atrasadas en la implantación de la tecnología necesaria para poner a disposición de los clientes y personas consumidoras las transferencias inmediatas", ha matizado.

En el caso de España, ha recalcado, todavía hay un gran número de personas que tiene que esperar horas o días para recibir una transferencia y ha puesto como ejemplo la nómina o la pensión. "Desgraciadamente, en muchos casos coincide con la llegada de recibos y puede impedir pagos urgentes", ha advertido.

En relación a las transferencias, la coordinadora de Adicae en Baleares ha subrayado que lo que más preocupa son las operaciones fraudulentas y que, en este sentido, esta norma incluye medidas para mejorar la detección y la prevención del fraude para que el dinero no llegue a destinatarios incorrectos.

Para evitar este extremo, la entidad tendrá que verificar que coincide el nombre del destinatario de la transferencia con el nombre que le ha proporcionado el emisor. En este momento, este control no se hace por lo que es el medio más empleado para suplantar a empresas, entidades financieras u otras personas.

A partir de ahora, cuando la entidad bancaria detecte un fraude de estas características, tendrá que informarlo o, si no lo hace, tendrá que pagar una compensación al consumidor si ha sufrido algún perjuicio financiero. Además, tendrán que permitir a los clientes fijar una cantidad máxima para las transferencias instantáneas.

Los países de la UE cuya moneda no sea el euro también tendrán que aplicar las normas, cuando las cuentas ya ofrezcan transacciones regulares en euros, después de un período transitorio más largo.

Habrá una excepción especial a la obligación de efectuar el pago en un plazo de diez segundos para dichas cuentas fuera del horario laboral, por el riesgo de falta de liquidez en la divisa europea.

Para garantizar la seguridad, los proveedores de servicios de pago deben aplicar medidas sólidas y actualizadas de detección y prevención del fraude, a fin de evitar que el dinero transferido acabe por error o fraude en la cuenta equivocada y tendrán que ofrecer, sin coste adicional, un servicio de verificación de la identidad del destinatario.

No obstante, las transferencias que no son SEPA (en divisa diferente al euro, hacía países no SEPA o TARGET) quedan fuera de esta regulación, por lo que su precio no se equiparará al de las transferencias normales. Su precio dependerá de la política de cada banco.