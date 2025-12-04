Vandalizan con suciedad la sede del PSOE Andratx - PSOE ANDRATX

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede del PSOE Andratx ha sido vandalizada este jueves después de que hayan lanzado suciedad contra la puerta y la fachada.

La agrupación socialista ha denunciado públicamente el acto vandálico sufrido en el que se han lanzado "sustancias sucias". "Este tipo de agresiones son absolutamente inaceptables y cosntituyen un ataque directo contra la convivencia y el respeto que tiene que regir en nuestro municipio", han señalado en redes sociales.

Según el PSOE, siempre se ha caracterizado por ser "un pueblo abierto, plural y respetuoso" y acciones como ésta "no representan en ningún caso la forma de ser ni hacer" del municipio. "La discrepancia política es legítima, pero nunca puede justificar comportamientos incívicos, violentos o intimidatorios", han defendido.

En esta línea, los socialistas han reafirmado su compromiso con la defensa de los valores democráticos, el diálogo y el respeto y han aseverado que no los harán "callar" ni los "desviarán de su trabajo".

La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha condenado también el acto vandálico, considerando que atacar la sede del PSOE Andratx "es atacar la democracia, la convivencia y el respeto".

"La discrepancia nunca puede derivar en violencia ni intimidación", ha sostenido Armengol en un mensaje en la red social X.