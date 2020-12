Varias entidades reclamarán el derecho a la autodeterminación en una Diada de Mallorca atípica marcada por la COVID-19

El próximo domingo se realizará una cadena humana en la muralla de Palma y el martes 29 tendrá lugar una manifestación juvenil

PALMA DE MALLORCA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diada de Mallorca estará este año marcada por la pandemia de la COVID-19 y varias entidades de la isla reclamarán durante los próximos días el derecho a la autodeterminación en diversos actos, que contarán con las medidas sanitarias de seguridad para evitar contagios y mantener a la vez esta jornada reivindicativa.

Al contrario que otros años, en este próximo 30 de diciembre no tendrá lugar la tradicional manifestación que organizan estas entidades, pero esta se sustituirá por otros actos, dado que la pandemia ha obligado a replantear la celebración de esta jornada.

Por un lado, el próximo 27 de diciembre tendrá lugar una cadena humana, organizada por el Bloc d'Unitat Popular (BUP) y Plataforma 31D, en la muralla de Palma. En declaraciones a Europa Press, fuentes del BUP han señalado que, a pesar de que Delegación del Gobierno permite convocar manifestaciones o concentraciones, la entidad ha considerado que "no era oportuno hacer aglomeraciones de gente".

En este sentido, han explicado que la cadena humana contará con todas las medidas de seguridad sanitarias. De hecho, los participantes no se pueden dar las manos ni puede haber contacto físico, además habrá marcas provisionales en el suelo que indicarán donde debe colocarse cada uno para cumplir con la distancia de seguridad y evitar contagios.

Para participar, los interesados pueden hacerlo a través de una página web. Cada uno de los participantes tendrá su lugar asignado en la cadena humana y, según el BUP, esto garantizará que no haya un tramo donde la gente se concentre. Además, no se leerá ningún manifiesto y habrá voluntarios de la organización que controlen que la gente cumple las medidas y que no hay aglomeraciones.

El acto comenzará a las 12.00 horas de este próximo domingo día 27 y a las 12.30 horas se desconvocará a la gente. "Continuamos reivindicando la independencia pero con responsabilidad", han indicado desde el BUP.

Por otro lado, el próximo 30 de diciembre tendrá lugar un acto en el Teatre Xesc Forteza de Palma, donde se realizará la parte más cultural y social de la reivindicación. Según el BUP, el acto contará con los límites de aforo establecidos en el nivel 4 de alerta sanitaria decretado por el Govern balear. En el evento habrá música, actuaciones, bailes y discursos políticos. Asimismo, los asistentes tendrán asignados sus asientos en el teatro y habrá un número limitado de entradas.

Desde el BUP han asegurado que no esperan que este año haya una gran afluencia de asistentes atendiendo a la situación actual de la pandemia, de hecho, han añadido que "el objetivo no es el número de personas".

MANIFESTACIÓN JUVENIL DEL 29 DE DICIEMBRE

Asimismo, el próximo 29 de diciembre a las 18.00 horas el movimiento juvenil de la izquierda independentista se movilizará en una manifestación en la plaza del Tubo de Palma, convocada por Arran y Sindicat d'Estudiants del Països Catalans a Mallorca (SEPC Mallorca).

Desde Arran Palma han asegurado que la manifestación contará con todas las medidas de seguridad establecidas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Para ello, el recorrido se realizará con los participantes organizados en dos columnas con las que se garantizará el metro y medio de distancia, de manera que no habrá concentraciones de gente.

La entidad ha señalado que no busca que esta sea una marcha multitudinaria, sino "reivindicar la Diada de Mallorca en el marco de los 'Països Catalans' asumiendo la responsabilidad de seguir los protocolos sanitarios".

El recorrido comenzará a las 18.00 horas desde la conocida popularmente como plaza del Tubo y transcurrirá por Vía Roma, Ramblas, calle Unión hasta el paseo del Borne, para finalizar ante la Delegación del Gobierno donde se leerá un manifiesto.