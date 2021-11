Los vecinos del Don Pepe deberán abandonar sus casas antes del 17 de diciembre, según dicta el Juzgado número 3 de Palma

IBIZA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado número 3 de Palma ha decretado desalojar a 22 familias del edificio Don Pepe antes del próximo 17 de diciembre. Contra el auto cabe un recurso de 15 días.

Así lo ha confirmado el alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Ángel Luis Guerrero, quien ha comparecido rodeado de sus concejales y ha deseado que el desalojo se lleve a cabo "de la manera menos traumática".

"No me cansaré de repetirlo. Es un edificio que en cualquier momento puede causar una tragedia", ha lamentado, afirmando que, con tantos avisos, no hacer nada puede ser una "temeridad".

Según Guerrero, "pueden insultar al equipo de gobierno de Sant Josep y acusarlo de tener intenciones ocultas. No hay nada de eso", pero el Ayuntamiento "no puede cerrar los ojos ante la información que se tiene hoy. Deben salir por su propia seguridad".

"Lucharemos por ellos igualmente", ha dicho Guerrero, asegurando que recibirán el mismo apoyo que otros vecinos del Don Pepe que antes han pasado por esta situación. Por el momento, serán alojados en un establecimiento turístico, si los afectados así lo desean.

El alcalde ha puesto, además, a disposición de los vecinos los servicios jurídicos y sociales del Ayuntamiento, recordando que el Consistorio ha invertido ya cerca de 500.000 euros en la gestión de este "drama".

Además, Sant Josep ha puesto a disposición del Ibavi dos solares para construir viviendas de protección oficial donde poder trasladar a estas familias, contando con un borrador de convenio para la cesión definitiva.

Guerrero ha lamentado que están frente a un "drama humano" y es "momento de dar la cara", ayudando a los vecinos en dificultades. También les ha invitado a acudir al Ayuntamiento para aclarar sus dudas, exigiendo la implicación del Consell de Ibiza, "que ha votado no a ayudar a estas familias", o del Govern, con quien han pactado ayudas "que serán una realidad pronto".

Además, ha emplazado a todas las partes e instituciones a celebrar un encuentro para abordar propuestas en firme. "Llega la hora de los hechos y esperamos que todos estén a la altura", ha concluido.