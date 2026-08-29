Los vecinos rechazan la verbena por la Patrona en sa Feixina por el impacto acústico frente a centenares de viviendas

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PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación de vecinos Barri Cívic de Santa Catalina i es Jonquet han rechazado la programación de una verbena entre las 20.00 y las 02.00 horas del 4 de septiembre por las fiestas de la Mare de la Déu de la Salut por el impacto acústico frente a centenares de viviendas.

En un comunicado, los residentes han explicado que no cuestionan la celebración de las fiestas, sino lo que consideran "falta de proporcionalidad y sensibilidad" que supone programar seis horas de música, incluyendo un DJ, en un parque rodeado de viviendas.

Los vecinos han pedido al Ayuntamiento que reconsidere el horario de la verbena, establezca una hora de finalización compatible con el descanso y realice un control técnico sobre la intensidad del ruido, de manera que no se superen los decibelios que establece la legislación para un espacio residencial.

"En estos edificios vivimos familias con niños pequeños, personas mayores y vecinos que tenemos exactamente el mismo derecho al descanso que cualquier otro ciudadano", han indicado.

Para el colectivo, la decisión resulta difícil de entender después de meses de denuncias vecinales por contaminación acústica y de la campaña 'El renou és tortura'.

En anteriores eventos celebrados en la zona, los vecinos han recordado que ya sufrieron niveles de ruido y vibraciones que hacían "retumbar las viviendas", lo que se pudo comprobar con registros sonométricos que plantean "serias dudas sobre el cumplimiento de los límites acústicos".

La asociación vecinal ha reprochado a Cort que a pesar de reconocer las reclamaciones de los vecinos y conocer el creciente malestar por el ruido, la saturación y el uso intensivo del espacio público "vuelva a imponer un evento de gran impacto acústico frente a centenares de viviendas".