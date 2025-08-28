Vecinos de Santa Catalina y es Jonquet critican un concierto con Dj en Sa Feixina por la Mare de Déu de la Salut

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Barri Cívic de Santa Catalina y es Jonquet han criticado la organización por parte del Ayuntamiento de Palma de un espectáculo con Dj en Sa Feixina el próximo 5 de septiembre, en el marco de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, por su duración y el ruido que generará.

En un comunicado, el colectivo vecinal se ha mostrado "sorprendido" por la falta de información y consenso con las asociaciones de vecinos. "A pesar de las promesas, no hay ningún indicio de que el Ayuntamiento tenga en cuenta las necesidades y los deseos de unos residentes ya muy castigados por el ruido", han apuntado.

Para la asociación, la justificación de las fiestas de la patrona de Palma, con poca tradición, no es suficiente para los vecinos de un barrio saturado por todos los inconvenientes de un ocio nocturno sin control.

La duración prevista también es excesivamente larga, según los vecinos, puesto que a las seis horas previstas hay que añadir la preparación y las pruebas, que generalmente son casi tan largas y ruidosas como el espectáculo, así como el desmontaje. En total, según los cálculos la actividad podría suponer ruidos durante más de diez horas, teniendo en cuenta que la duración del espectáculo está prevista para las 02.00 horas.

"Es toda una contradicción celebrar la fiesta de la Mare de Déu de la Salut con actividades que son la enésima manifestación del ocio no saludable, hacia los vecinos a los que impiden el descanso y hacia los asistentes, con el fomento del consumo de sustancias tóxicas", han concluido.