Una veintena de personas reclama en Palma justicia climática: "Quitarse la corbata no basta". - EUROPA PRESS

La convocatoria instaba a bañarse en la fuente de las tortugas, pero la instalación ha aparecido vallada

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas han participado este jueves en el centro de Palma en una protesta para reclamar justicia climática y advertir que en el actual escenario "no bastará" ni con las últimas medidas impulsadas ni con "quitarse la corbata".

La protesta había sido convocada por la organización 'Rebelión y extinción' y animaba incluso a bañarse en la conocida como fuente de las tortugas de la plaza Juan Carlos I que, sin embargo, ha aparecido vallada, impidiendo así la acción reivindicativa.

En todo caso, los manifestantes han aparecido ataviados con sombrillas, trajes de baño, gafas de buceo y flotadores, simulando una jornada de playa.

Durante la protesta se han coreado lemas reclamando justicia climática y la apertura de la democracia así como consignas como "no basta con declarar la emergencia climática", "las medidas actuales no bastan" y "quitarse la corbata no basta".

La acción ha sido concebida como una protesta "contra el calentamiento global y el sinsentido que alimenta las crisis energética, climática y alimentaria".

Los manifestantes han advertido que mientras los incendios se siguen registrando en España y en Europa y las sequías y las inundaciones amenazan las cosechas, los beneficios de las compañías petroleras y energéticas "son inmorales".

