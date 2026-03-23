Las ventas de la industria bajan un 15,5% en enero en Baleares, la CCAA con la mayor caída

Archivo - Un joven trabajador en una fábrica de calzado. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en Baleares un 15,5% en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 9,2 puntos más que la media nacional, que fue del -6,3%.

Así se desprenden los datos del Índice de Cifras de Negocios en la Industria publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que Baleares es la comunidad autónoma que registró una mayor caída en el primer mes del año.

En concreto, Navarra (+12,6%), Canarias (+3,5%) y La Rioja (+0,9%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Andalucía con las caídas más grandes de un 15,5%, 13,3% y un 11,7%, respectivamente.