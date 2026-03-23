Las ventas del sector servicios en Baleares bajan un 0,3% en enero

Archivo - Un camarero atiende a varios clientes en la terraza de un bar en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares disminuyó su facturación un 0,3% el pasado mes de enero respecto al mismo periodo del año anterior, 0,5 puntos menos que la media nacional, que fue del 0,2%.

Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los Indicadores de la Actividad del Sector Servicios.

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,1% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla - La Mancha, que registró una caída del 0,1%.

País Vasco (+3,8%), Aragón (+3,7%) y Murcia (+3,1%) fueron las que registraron mayores subidas en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Madrid, Galicia, y Asturias con las caídas más grandes de un 2,9%, 2,3%, y un 0,6%, respectivamente.