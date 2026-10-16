Las ventas del sector servicios disminuyen en Baleares un 0,3% en agosto, la única CCAA con descenso

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PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares ha reducido su facturación un 0,3% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 6,3 puntos menos que la media nacional, que ha sido del 6%, y la única comunidad autónoma que ha registrado un descenso.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este viernes, el sector servicios ha aumentado en todas las comunidades autónomas en agosto con País Vasco (+10,80%), Galicia (+8,90%) y Madrid (+7,40%) a la cabeza, excepto en las Islas.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 1,4% en Baleares, 4,1 puntos menos que la media nacional (5,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios ha experimentado una variación del 1,9% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.

DATOS NACIONALES

El sector servicios ha registrado un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la del mes anterior.

Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 29 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio ha elevado sus ventas un 7,2% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios han facturado un 4,1% más que en igual mes de 2025.