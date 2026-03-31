Vera admite retraso en el plan de ciencia pero reivindica las políticas activas y ambiciosas: "No hemos estado parados"

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha admitido este martes retrasos en la redacción formal del plan de ciencia 2026-2030, aunque ha reivindicado las políticas activas y ambiciosas que mientras tanto se han desplegado en materia de innovación e investigación.

"No hemos estado parados", ha afirmado en una comparecencia en el pleno del Parlament de este martes y durante la cual ha reprochado al anterior Govern que no avanzara nada en la redacción del plan cuando el de 2018-2022 ya había caducado.

El conseller ha reiterado la necesidad de "hacer las cosas bien desde el principio" y ha defendido los cambios introducidos en el consejo asesor.

Antoni Vera ha recordado que en enero se reunió el nuevo consejo asesor para fijar la metodología de trabajo para la redacción del plan 2026-2030 basado en los objetivos de llegar en 2030 al 2% de inversión en investigación e innovación, la retención del talento, el aumento de la capacidad de innovación y la transición hacia un modelo basado en el conocimiento.

La comparecencia ha tenido lugar a instancias del PSIB en relación al incumplimiento de un punto de una Proposición No de Ley (PNL) que instaba al Govern a aprobar un nuevo plan de ciencia en un plazo de nueve meses.

"Han pasado más de 12 y no hay plan", ha afirmado el diputado del PSIB Carles Bona.

En su intervención, Bona ha señalado que el incumplimiento del acuerdo es un síntoma de la "falta total" de estrategia en materia de diversificación económica. "Hace cuatro años que funcionan con un plan caducado en 2022", ha añadido.

El socialista ha criticado que la ley de la ciencia se aprobó hace tres años, pero que su despliegue ha sido mínimo, y ha llamado la atención sobre el hecho de que con la prórroga presupuestaria las inversiones en investigación e innovación han caído un 39 por ciento.

"No hay una apuesta real, ni por la investigación, ni por la innovación, ni por la tecnología, ni por el conocimiento, que es exactamente lo que diversifica una economía. Y esto es muy revelador, porque el problema ya no es sólo que no hayan hecho el plan. El problema es que ni tan solo en su gran ley de transformación económica hay una política de conocimiento", ha argumentado.

En materia presupuestaria, el conseller ha defendido que "no es tanto cuánto se gasta sino cómo se gasta" y ha recurrido a los salmos bíblicos: "No juzguen por los ojos, sino por los frutos. Miren los frutos de este Govern en materia de investigación e innovación y compárelos con los del anterior gobierno de izquierdas", ha concluido.