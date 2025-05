Vera asegura que sigue preparando el próximo curso al margen de la negociación de PP y Vox por los presupuestos

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha afirmado este lunes que su departamento está preparando el próximo curso "con las líneas que ya están marcadas", al margen de las cuestiones que puedan estar siendo objeto de las negociaciones entre PP y Vox por los presupuestos autonómicos, como la política lingüística, sin valorar si habrá o no cambios a partir de las nuevas cuentas tras un previsible acuerdo.

"No estoy en los presupuestos, no he dicho que no vaya a haber cambios. En este momento estamos trabajando en las líneas que nosotros tenemos marcadas y en los acuerdos parlamentarios a los que se llegó en su momento y seguimos trabajando en ese sentido", ha afirmado a preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer la orden para regular el uso de los teléfonos móviles en las aulas.

RESPETO AL CEIP PRÀCTIQUES

Al mismo tiempo, Vera ha expresado su "respeto absoluto" a la comunidad educativa del CEIP Pràctiques de Palma, que el pasado viernes se concentraron en contra de la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades de repartir a los estudiantes del centro en dos edificios en función de las edades.

"Les hemos escuchado, les hemos atendido y les hemos explicado nuestros argumentos", ha afirmado el conseller, insistiendo en que su deber "es velar por toda la educación de Baleares", ha señalado.

Cabe recordar que los planes de la Conselleria pasan por una ampliación del CEIP Pràctiques hasta tres líneas para los cursos de 1º a 6º de Primaria.