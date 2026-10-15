Vera asiste a la presentación del certamen literario Joan Alcover dirigido a alumnos de ESO y bachillerato - CAIB

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido este jueves a la presentación del certamen literario Joan Alcover y del libro 'Joan Alcover: el poeta del dolor', celebrada en el IES homónimo.

El director académico de las Enseñanzas Artísticas Superiores, Antoni Planas, y la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, han acompañado a Vera, junto con alumnos y profesores del centro.

Según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, Vera y alumnos del IES Joan Alcover han participado en una mesa redona para abordar la vida y la obra del poeta mallorquín.

Durante la jornada también se ha presentado el libro 'Joan Alcover: el poeta del dolor', que incluye una breve biografía del autor y una selección de poemas a partir de los cuales se proponen actividades educativas en el aula.

El certamen literario Joan Alcover está dirigido a alumnos de educación secundaria obligatoria y bachillerato, y pretende impulsar la creatividad artística, fomentar el conocimiento, dar a conocer la obra de Joan Alcover como referente destacado de la literatura catalana y acercar a los alumnos a los principales referentes culturales e identitarios de Baleares.

El certamen consta de tres categorías: poesía, destinada a alumnos de bachillerato; narrativa, destinada al alumnado de 3º y 4º de ESO; y artes plásticas, dirigida a estudiantes de 1º y 2º de ESO.

En las categorías de poesía y narrativa se otorgará un primer premio valorado en 300 euros, un segundo premio de 200 euros, un tercer premio de 150 euros y dos accésits de 100 euros cada uno.

En la categoría de artes plásticas, el primer premio estará dotado con 300 euros, el segundo con 200 euros y se concederán cuatro accésits de 100 euros cada uno. El docente del alumno ganador del primer premio de cada categoría recibirá un premio de 150 euros.

Las obras que se presenten al certamen deberán ser de autoría individual y estar escritas correcta y originalmente en catalán. Quedarán excluidas las obras creadas con ayuda de inteligencia artificial y aquellas que hayan sido presentadas con anterioridad a otro concurso.

El plazo de presentación de las obras finaliza el 21 de enero. Los criterios de valoración, la concesión de los premios y los requisitos para participar pueden consultarse en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).