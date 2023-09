Vera cree que Oficina de Garantía de Libertad Lingüística ha de "velar por derechos de castellano y catalanohablantes"

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha defendido que la creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, que se recoge en el acuerdo de gobernabilidad firmado entre PP y Vox, ha de "velar por los derechos de castellano y catalanohablantes".

Así se ha pronunciado el conseller, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, en una rueda de prensa para explicar los datos del inicio del curso de Formación Profesional en Baleares.

Vera ha reconocido que en el acuerdo de Govern entre el PP y Vox hay un punto en el que se fija que se creará una Oficina de Libertad Lingüística y que será Vox quien presente la proposición de ley.

Sin embargo, en relación al texto de la iniciativa "para fomentar la protección del castellano y las modalidades lingüísticas de las distintas islas", según lo plantea Vox, el conseller de Educación ha defendido que la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística ha de "velar por los derechos de los castellano y catalanohablantes".

En la misma línea se ha pronunciado también el portavoz del Govern, Antoni Costa. Éste ha asegurado el ejecutivo no ha pactado con Vox ni conocía el texto de la proposición de ley sobre la Oficina Lingüística.

Asimismo, ha señalado que "dependerá de los grupos parlamentarios la tramitación del proyecto". Por último, Costa ha reiterado que "lo que se ha pactado es que se creará una Oficina de Libertad Lingüística" y no esta proposición de ley concreta.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha ido un paso más allá y ha reclamado a Vox que retire la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística, ya que el texto presentado "no les gusta 'ni poc, ni gens'" --ni poco, ni nada--.

Sagreras ha anunciado que, de no retirarse esta iniciativa, presentarán "multitud" de enmiendas a la propuesta legislativa que Vox decidió registrar este jueves de manera "incomprensible" porque el texto "no estaba pactado" y "no habían sido avisados".

"Hace daño centrarse en aspectos concretos de la norma, dado que invade competencias, no nos gusta el preámbulo o tiene un régimen sancionador que está fuera de lugar", ha afirmado Sagreras, por lo que ha vuelto a pedir su retirada "inmediata".

El representante parlamentario ha insistido en que el PP "estará siempre dentro del Estatut d'Autonomia y en la defensa y en la normalidad de convivencia de las dos lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano".