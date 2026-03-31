Vera defiende que esta legislatura "será recordada como la de las infraestructuras educativas" ante críticas del PSIB

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido que esta legislatura "será recordada como la de las infraestructuras educativas" y que "siempre serán del Govern de Marga Prohens".

Así lo ha reivindicado Vera este martes en el pleno del Parlament ante críticas de la socialista Verónica Llufriu, quien ha reprochado la falta de inversiones en centros de Maó y Ciutadella.

"Tengo en cuenta a todos los colegios y ayuntamientos", ha asegurado el conseller, agregando que la Conselleria ha hecho actuaciones "significativas" en los centros que ha sido necesario.

En concreto, ha apuntado que Ciutadella contará con un centro integrado de formación profesional a partir del próximo curso y en Maó con un conservatorio "gracias a este Govern".

Por su parte, Llufriu ha acusado a Vera de "discriminar" a municipios como Ciutadella y Maó. "No les hace caso", ha criticado, a la vez que ha reclamado que se firmen los convenios con estos ayuntamientos para realizar actuaciones pendientes en los centros educativos.