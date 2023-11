Vera se defiende de los reproches de "segregación" del PSIB: "Son los primeros que crean españoles de primera y segunda"

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha defendido de los reproches de "segregación lingüística" del PSIB, al que ha criticado por ser "los primeros que crean españoles de primera y de segunda con amnistías y condonaciones a cambio de una investidura".

Así ha respondido el conseller a la pregunta formulada por el diputado socialista Àlex Pitaluga, quien ha achacado a Vera su plan de "segregación" lingüística para "contentar a los señores de Vox, a quienes les da igual dividir alumnos o que sepan menos, porque lo hacen solo por motivos ideológicos".

"No habla claro, no dice la verdad, y al final habrá una parte de alumnado competente en dos lenguas y otra que no lo será; esto también es segregar", ha censurado el socialista.

En respuesta, el conseller ha advertido que la libre elección de lengua es algo que prevé la ley educativa balear, recordando que Pitaluga votó a favor de dicha normativa.

"O formula esta pregunta con alevosía o no sabe lo que vota", ha insistido Vera, quien ha lamentado que el PSIB necesita "vivir en el Día de la Marmota", porque llevan "cuatro meses hablando de recortes, especulación y segregación en el Parlament cuando en realidad hay más gasto público, mejoras y un plan con el que no ha sido necesario mover ni una coma de la ley", ha reiterado.

Para finalizar, el conseller ha asegurado que mientras los socialistas buscan "un hilo de Twitter", el Govern actual "seguirá trabajando para todos los ciudadanos".