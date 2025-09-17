Vera entiende que familias no lleven a los hijos al Maria Antònia Salvà y pide a sindicatos que "tomen decisiones"

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante una comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado este miércoles que respeta y entiende que las familias no lleven a sus hijos al CEIP Maria Antònia Salvà por la presencia del maestro condenado por acoso a un menor.

Preguntado por la cuestión en la rueda de prensa para presentar el inicio de curso en Formación Profesional, Vera ha admitido que "no es fácil" plantear una solución a la problemática.

"Respeto absoluto. Puedo entender su postura y entiendo su preocupación. Intentamos paliar una situación, pero a veces no es fácil", ha añadido.

La Conselleria está ahora a la espera de un informe de la Junta de Personal Docente para convocar de urgencia una reunión de la Comisión Paritaria, en la que participan la administración y los sindicatos, y que es el órgano que por mayoría absoluta puede autorizar que el docente sea sometido a un examen médico que podría, finalmente, ordenar que se aparte al maestro del contacto con menores y lo ubique en otro puesto de trabajo.

La Junta recibió la petición de informe este martes y tiene 48 horas para pronunciarse. Si la respuesta llegara hoy, la paritaria podría conovocarse este viernes, mientras que si llegara mañana, la reunión se convocaría para el lunes.

Respecto a la comisión paritaria, que ya se reunió en febrero aunque en aquel momento no alcanzó la mayoría preceptiva para derivar al docente al examen médico, Vera ha pedido a los sindicatos "que tomen una decisión" y que el órgano "haga un ejercicio de responsabilidad".

La solución a la problemática, ha insistido el responsable de Educación, pasa por esta comisión paritaria, después de que la administración ya pidiera sin éxito una inhabilitación del docente a través de los tribunales.

Este miércoles, además, está prevista una reunión entre personal jurídico de la Conselleria y la abogada de las familias del centro, aunque el conseller ha indicado que se trata de una reunión técnica.