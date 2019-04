Veus Progressistes plantea incluir la no discriminación al colectivo LGTBI en la Constitución

Publicado 19/04/2019 20:44:49 CET

También aboga por retirar las ayudas públicas a entidades que promocionen la LGTBIfobia

PALMA DE MALLORCA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Veus Progressistes al Congreso, Guillem Balboa, ha apostado este viernes por incluir "de forma explícita" la no discriminación al colectivo LGTBI en la Constitución, impulsar una ley LGTBI de ámbito estatal y retirar las ayudas públicas a las entidades "que promocionen la LGTBIfobia".

Se trata de las propuestas de la coalición en materia LGTBI, que el candidato ha desgranado durante el acto 'Canya contra l'Heteropatriarcat' celebrado esta tarde en el bar The2 de Palma, donde Balboa ha apostado por conseguir "un Estado que sea un referente contra la LGTBIfobia".

El cabeza de lista de la coalición de MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, Ara Eivissa y Esquerra Republicana ha acusado al PP y al PSOE de no haber "considerado una prioridad impulsar leyes para blindar los derechos del colectivo LGTBI". "La ley de derechos LGTBI estatal no puede esperar más", ha protestado.

Balboa también ha apostado por impulsar campañas de prevención y de salud sexual e implementar la profilaxis preexposición (Prep) "para regular y hacer normal algo que ayuda a disminuir las transmisiones del VIH".

Balboa ha acudido al acto acompañado del candidato de MÉS a la presidencia del Govern, Miquel Ensenyat, actualmente presidente del Consell de Mallorca, que ha denunciado que "asociaciones como Hazte Oír, amparadas por el Ministerio del Interior del PP, han promocionado la discriminación y el odio contra las personas del colectivo LGTBI".