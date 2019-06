Vicenç Thomàs, proclamado presidente del Parlament de la X Legislatura

Actualizado 20/06/2019 14:51:39 CET

La diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, será la vicepresidenta de la Cámara y Lafuente vicepresidente segundo

PALMA DE MALLORCA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El socialista Vicenç Thomàs ha sido elegido nuevo presidente del Parlament de la X Legislatura, que se inicia este jueves, horas después de que PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos hayan llegado a un acuerdo de gobernabilidad para los próximos cuatro años.

Tras una votación en la que se ha presentado la candidatura de Thomàs, la de Juan Manuel Lafuente (PP) y la de Jorge Campos (Vox) se han registrado 32 votos a favor de Thomàs, 16 votos a favor de Lafuente, tres votos a favor de Campos, ocho en blanco y ninguno nulo.

Después de la elección de Thomàs, se ha procedido con el resto de votaciones de cargos de la Cámara autonómica. Así, la diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha sido elegida vicepresidenta de la Cámara con 32 votos a favor.

En esta votación, el PP ha vuelto a proponer a Lafuente, que ha obtenido 21 votos y ha sido elegido vicepresidente segundo del Parlament. Desde Vox se ha propuesto a Idoia Ribas, que ha conseguido tres votos.

Las votaciones han continuado con la elección de los secretarios de la Mesa. Durante la propuesta de Sergio Rodríguez, Campos, líder de Vox, ha dicho a modo de broma: "Vox, desde la extrema izquierda".

Como secretaria primera ha salido elegida Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) y como secretario segundo Maxo Benalal.

En el nuevo hemiciclo, el PSIB tiene 19 escaños, seguido del PP con 16. Unidas Podemos tiene seis; Ciudadanos, cinco; MÉS per Mallorca, cuatro; El PI, tres y Vox, otros tres. MÉS per Menorca tiene dos y Gent per Formentera-PSOE-EUIB, uno.