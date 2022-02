La víctima de una violación en Capdepera: "Me dijo si me denuncias, cuando salga de la cárcel voy a matarte"

La Fiscalía pide 17 años de prisión para el presunto culpable, que ha negado los hechos

La mujer ha relatado cómo su ex pareja la tiró al suelo y le exigió que no gritase

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sostenido este miércoles, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, que su ex pareja la violó en Capdepera y, para ello, la amenazó con un cuchillo: "Me dijo si me denuncias, cuando salga de la cárcel te mataré a ti y a tu hija".

La Fiscalía pide 17 años de prisión para el presunto culpable, que ha negado los hechos durante su declaración, en la que sólo ha respondido a preguntas de su abogado. El hombre permanece en prisión desde que supuestamente se cometieron los hechos, en septiembre de 2019.

Durante la declaración de la víctima, visiblemente afectada, ha detallado cómo el encausado llegó a su casa y, tras una breve discusión, le puso un cuchillo en el cuello para después penetrarla tanto vaginal como analmente a pesar de su negativa en todo momento. "Tenía mucho miedo", ha subrayado.