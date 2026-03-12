Vidal (MÉS) acusa a PP y Vox de "romper el consenso" por el senador de Formentera tras introducir enmiendas

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca adscrito al grupo Sumar, Vicenç Vidal, ha acusado a PP y a Vox de "romper el consenso" por el senador por Formentera en el Congreso al introducir "polémicas lingüísticas" para, a su entender, tener una "excusa" para votar en contra.

Así lo ha criticado Vidal este jueves, después que PP y Vox hayan introducido enmiendas a la reforma de la Constitución para que Formentera tenga senador propio, según ha trasladado MÉS en una nota de prensa.

La enmienda del PP busca que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa, mientras que la de Vox rechaza el senador propio insular.

Estos cambios, según Vidal, "aprovechan la ocasión para atacar la identidad de Eivissa, en el caso 'popular', e impedir un avance democrático", en el caso de los de Santiago Abascal.

El ecosoberanista se ha mostrado "enormemente descontento" por la "falta de lealtad" de los 'populares' al presentar enmiendas a una ley "consensuada y votada tanto en Baleares como en Madrid por todas las fuerzas democráticas".

Además, el diputado ha recordado que fue el grupo 'popular' "había pedido que no se presentaran enmiendas".