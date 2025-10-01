Vidal (MÉS) confía en que el PP y el PSOE apoyen incorporar una financiación para Baleares en la ley de movilidad

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, en una rueda de prensa. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha confiado en que tanto el PP como el PSOE apoyen incorporar una financiación específica para Baleares en la ley estatal de movilidad.

Esta medida, ha explicado Vidal en una rueda de prensa celebrada este miércoles, la ha introducido él mismo a través de una enmienda --pactada con los socialistas-- que se refiere de forma clara a la financiación que deberá recibir el archipiélago.

El ecosoberanista ha confiado en que en el próximo pleno tanto el PP como el PSOE "voten juntos a favor de una medida buena para Baleares" y que contiene la "concreción necesaria para la elaboración de un informe que analice la equidad en la movilidad y medidas de financiación específicas adaptadas a cada territorio".

"Obligar al Estado a poner por escrito el compromiso con mecanismos de financiación de la movilidad específica", ha sostenido Vidal, refuerzan cuestiones que ya están sobre la mesa como el convenio ferroviario.

El diputado adscrito al grupo plurinacional ha expresado su satisfacción por la inclusión en la misma ley de movilidad de otra enmienda suya para proteger a los cetáceos a través de la limitación de la velocidad de las embarcaciones en las aguas de los puertos.