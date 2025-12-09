Vidal señala la "anomalía" de que el 45% de los habitantes de España "no tengan garantizados sus derechos lingüísticos"

Representantes de distintos grupos parlamentarios a las puertas del Congreso. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS Vicenç Vidal ha calificado de "anomalía absoluta" que más del 45% de los habitantes de España vivan en territorios donde la lengua propia no es el castellano y "no tengan garantizados sus derechos lingüísticos".

El parlamentario ha hecho esta afirmación durante el debate de la toma en consideración de la Ley de Garantía del Plurilingüismo presentada por ERC, Compromís, el BNG, EH Bildu, el PNV y los Comuns en el Congreso de los Diputados, según ha explicado MÉS per Mallorca en un comunicado.

De este modo, ha alegado que, mientras los pueblos del Estado español "no puedan disfrutar de soberanía plena", es necesario avanzar hacia "un Estado confederal" con un pluringüismo equiparable al nivel de Suiza.

Vidal ha defendido que el plurilingüismo es "un derecho humano reconocido internacionalmente" y ha aseverado que el escritor Josep Maria Llompart --de quien se cumple este 2025 el centenario de su nacimiento-- estaría "escandalizado" por el "odio" y la "catalanofobia" de la derecha española.

Al mismo tiempo, ha insistido en que la "mejor respuesta" a los ataques es "estar siempre en la calle" con entidades como la Obra Cultural Balear y Joves de Mallorca per la Lengua, para "hacer del catalán una lengua viva".

Vidal ha cerrado su discurso al citar la canción de la banda valenciana Gossa Sorda 'Camals Mullats' y ha reivindicado el valor de legislar, porque "los derechos lingüísticos son derechos humanos elementales reconocidos internacionalmente".