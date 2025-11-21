Vidal (Sumar MÉS) reivindica iniciativas en materia de protección de la lengua

Archivo - El diputado al Congreso de Sumar MÉS, Vicenç Vidal. - SUMAR MÉS - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha reivindicado diversas iniciativas que han tenido lugar en los últimos días en materia de protección del catalán "frente a los ataques de PP y Vox".

El ecosoberanista ha celebrado, por un lado, que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso presentado contra la ley de obtención de suelo, que también incluye la derogación de contar con el requisito del catalán para ejercer la sanidad en Baleares.

Por otra parte, ha destacado la aprobación, en el Congreso de la Ley de servicios de atención a la clientela, que fuerza a las multinacionales y grandes empresas a atender en lenguas cooficiales.

"Los clientes podemos escoger en qué lengua queremos ser atendidos y que quien haya al otro lado del teléfono sea una persona y no una máquina", ha subrayado Vidal.

En tercer lugar, Vidal ha puesto un valor una tercera iniciativa que se ha registrado esta semana en el Congreso por parte de 22 diputados de siete formaciones diferentes, incluida MÉS. Se trata de la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía.

Esta iniciativa busca que la ciudadanía se pueda dirigir en catalán a la Administración General del Estado después de conseguir que se pueda emplear en el Congreso. Así, se refiere a ámbitos como la administración de justicia, y a normativas sectoriales que "han erosionado el catalán" como en el ámbito del consumo, la seguridad, el transporte o el tráfico, la comunicación y la educación.

"Tenemos que garantizar que una vez acabada la etapa educativa obligatoria los alumnos controlen las dos lenguas", ha subrayado el diputado.

En definitiva, ha concluido Vidal, aspiran a un "salto cualitativo" para que el catalán sea una lengua normalizada.