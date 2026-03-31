Violencia machista en Baleares en 2025: casi 22 denuncias diarias y un crecimiento del 200% de los menores juzgados

Archivo - Decenas de manifestantes durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

El número de menores juzgados por estos delitos se dispara un 200% PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Baleares con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron a lo largo de 2025 un total de 7.933 denuncias, lo que supone una media de 21,6 diarias, un aumento interanual del 1,9% y la tasa por habitante más elevada de España.

Así se desprende del informe anual del Observatorio de contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicado este martes.

El archipiélago contabilizó 7.933 denuncias a lo largo del año pasado, algo más que las 7.785 de 2024, pero la tasa por cada 10.000 mujeres registró un ligero descenso, de 118,7 a 115,8. Pese a ello, sigue siendo la cifra más elevada de todo el país.

Estas denuncias, que son el equivalente a 21,6 cada día, fueron presentadas ante los órganos judiciales correspondientes por 7.263 mujeres diferentes. De estas, 4.025 eran españolas, 3.238 eran extranjeras y 11 eran menores de edad.

Del cómputo global, 1.240 denunciantes (23,5%) se acogieron a la dispensa de no declarar como testigos contra el denunciado, es decir, 17 de cada 100 mujeres víctimas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, además, incoaron 1.606 órdenes de protección, de las cuales solo una fue inadmitida. De las que fueron resueltas, 1.252 se adoptaron (78%) y 353 se denegaron (22%).

De los procedimientos judiciales por violencia de género que tuvieron lugar el año pasado, 636 se revolvieron con una condena por conformidad y el 182, tras la vista oral. El 81,2% del total de los fallos fueron condenatorios y se registraron 189 absoluciones.

Por lo que respecta a las 1.008 personas que fueron enjuiciadas y condenadas, 466 eran españolas y 352 eran extranjeras. Además, se juzgó a 15 menores (un incremento interanual del 200%), de los cuales 13 eran españoles y dos eran extranjeros. A todos ellos se les impusieron medidas.