Vivas insta a Fulgencio Coll a no utilizar el término "ilegales" para referirse a personas migrantes

Publicado 16/08/2019 14:09:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas, ha instado al portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll, a no utilizar el término "ilegal" para referirse a personas migrantes.

"Le digo a Fulgencio Coll que haga el favor de no volver a utilizar el término 'ilegales' para referirse a migrantes, porque no hay seres humanos ilegales", ha contestado Vivas a preguntas de los medios durante la entrega de los 'Premios Open Call', celebrada este viernes en el Casal Solleric.

La semana pasada, Coll hizo unas declaraciones en las que instaba a la titular de Justicia Social del Consistorio palmesano a resolver "asuntos pendientes antes de ponerse a buscar líneas de ayudas para los inmigrantes ilegales".

Cabe señalar que Vivas ha solicitado en reiteradas ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, autorización para abrir el puerto de Palma al buque Open Arms, que se sitúa en estos momentos en aguas territoriales italianas a la espera de permiso para atracar en puerto tras 14 días en alta mar.

Ante esto, Coll indicó que es una "muestra del buenismo de un gobierno de izquierdas" que "no entiende que acoger a un barco lleno de inmigrantes ilegales" solo provocará "un efecto llamada y seguirá dando fuerza a las mafias que están traficando con estos seres humanos".

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Sin embargo, Vivas ha reiterado este viernes la disposición del Área que dirige con el Gobierno central para desplegar recursos económicos y materiales propios ante la posibilidad de que Palma acoja a parte de los 147 migrantes a bordo del Open Arms, como ya sucedió con el Aquarius en junio de 2018.

"Tenemos una partida presupuestaria destinada a cuestiones de cooperación internacional, por lo que si finalmente algunas de estas personas llegaran a Palma, colaboraremos en la medida de lo posible", ha sostenido Vivas, quien ha recordado que Cort mantiene un convencio con Cruz Roja.

Por su parte, el director general del Área, Alberto Rosauro, ha apuntado que los técnicos del Ayuntamiento se encuentran estudiando las distintas vías para hacer llegar los fondos de dicha partida a las entidades que trabajan con los colectivos de personas migrantes, como Cruz Roja.

Cabe tener en cuenta que el Área dispone de una partida de cooperación internacional de 67.000 euros dentro de una línea de subvención, aunque todavía no se sabe qué cantidades se podrían destinar al despliegue de recursos para acoger a personas del Open Arms en Palma al no estar especificadas dichas cantidades en los presupuestos.

"BRAZOS ABIERTOS"

Por otro lado, la titular de Justicia Social ha descartado contactos con el resto del equipo de gobierno de Cort al encontrarse gran parte del equipo en periodo vacacional, aunque ha manifestado que "hay un acuerdo" respecto a las políticas a seguir en relación a la acogida de personas migrantes.

"Soy consciente de que la situación política en España no es homogénea, ya que probablemente comunidades como Madrid o Andalucía no vayan a hacer esta petición, pero me pongo a disposición de Pedro Sánchez para decirle que somos un territorio que acoge con los brazos abiertos y que desde la concejalía de Justicia Social colaboraremos siempre que sea posible", ha sostenido.

Finalmente, Rosauro ha instado a España a cumplir con los "deberes y obligaciones" internacionales ratificadas por el Estado español a través de distintos convenios internacionales, a lo que Vivas ha recordado que cabe denunciar a aquellos Estados que no la cumplen, como Italia o Malta.