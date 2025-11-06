Las viviendas en alquiler residencial en Baleares podrían crecer un 2,1% hasta alcanzar las 33.687, según un estudio

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en alquiler residencial en Baleares podría crecer un 2,1% interanual en 2025 hasta alcanzar las 33.687 unidades, según la estimación del Observatorio del Alquiler.

El estudio, elaborado por la Fundación Alquiler Seguro, señala que al contrario de lo que sucede en el conjunto de España, donde esta oferta podría contraerse en torno a un 3%, en el archipiélago podría crecer en 701 viviendas en alquiler en comparación con 2024.

El precio medio del alquiler de una vivienda en Baleares en el tercer trimestre de 2025 ha crecido un 2,7% hasta alcanzar los 1.648 euros, lo que la sitúa como la segunda provincia de España con los precios más elevados, solo por detrás de Barcelona (1.654 euros) y por delante de Madrid (1.590 euros) o Guipúzcoa (1.480 euros).

Pese a ello, el crecimiento registrado en los precios de las viviendas en alquiler en Baleares, del 2,7%, es inferior al resto del país, donde desde el tercer trimestre del año pasado han aumentado un 6,3%.

Aunque el precio se mantiene "muy alto" en las Islas, ha indicado la fundación en un comunicado, la presión del alquiler --que mide el equilibrio entre la oferta y la demanda-- se sitúa entre las más altas del país.

Así, 129 personas se interesan en un plazo de diez días por cada vivienda que sale al mercado. Aunque es un dato elevado, se encuentra por debajo de la media nacional, que es de 136.

Pese a todo, el alquiler sigue creciendo como una forma preferente para acceder a una vivienda y en regiones como Baleares --también en Cataluña, Madrid o Canarias-- los hogares alquilados ya representan más del 25% del total.