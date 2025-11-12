Las viviendas con ascensor en Baleares son un 6,31% más caras, según pisos.com

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de una vivienda de 90 m2 con ascensor en Baleares ronda los 515.000 euros, lo que supone que un precio un 6,31% superior a los inmuebles que no cuentan con esta infraestructura.

Estos son algunos de los datos de un análisis desarrollado por el portal inmobiliario pisos.com, en el que se constata que el 46% de las casas baleares cuenta con ascensor.

El archipiélago es la segunda comunidad con menor diferencia de precio entre las viviendas con ascensor y sin el, solo por detrás de la Comunitat Valenciana donde las viviendas con ascensor cuestan casi un 5,27% más --cerca de 241.000 euros con ascensor frente a los casi 229.000 euros sin--.

En el caso de Palma, el porcentaje de viviendas con ascensor asciende al 56% y el precio medio de este tipo de inmuebles asciende a los 492.000 euros, un 10,45% más caro que sin el.

El portal ha señalado que esto se debe al envejecimiento progresivo de la población española y la antigüedad del parque inmobiliario han convertido "la accesibilidad en uno de los criterios más valorados a la hora de comprar vivienda".

En España el 54% de los inmuebles cuentan con ascensor, una dotación que incrementa su valor medio en un 18,73% respecto a viviendas similares sin este equipamiento. Para una vivienda tipo de 90 m2, esto supone pasar de un precio medio de casi 241.000 euros sin ascensor a aproximadamente 286.000 euros con ascensor.

"La accesibilidad se ha convertido en un factor determinante en el precio de la vivienda, especialmente en un país donde el 20% de la población supera los 65 años y el parque residencial envejece sin apenas renovación. El ascensor ya no es un lujo, sino una necesidad que el mercado recompensa con un sobreprecio significativo", ha señalado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Por comunidades autónomas, el Principado de Asturias encabeza el ranking con un 69% de inmuebles equipados con ascensor, seguido del País Vasco (68%), Navarra (66%) y Galicia (64%).

En el extremo opuesto se sitúan las Islas Canarias (41%), la Región de Murcia (42%) y Baleares (46%), regiones donde predominan las viviendas de tipología unifamiliar o edificios de baja altura.

Sin embargo, tener más ascensores no siempre se traduce en mayor diferencia de precio. Aunque Asturias lidera en porcentaje de ascensores, el incremento de precio es del 49,36%, mientras que en Extremadura, donde solo el 53% de las viviendas tienen ascensor, la diferencia se dispara hasta el 57,08%, el mayor sobreprecio de toda España.

También destacan Cataluña --56,16%-- y La Rioja --54,53%-- como comunidades donde contar con ascensor eleva considerablemente el valor del inmueble.

"En zonas con parque inmobiliario más antiguo y menor oferta de viviendas accesibles, disponer de ascensor se convierte en un elemento diferenciador que los compradores están dispuestos a pagar. En Extremadura o La Rioja, donde hay menos edificios modernos, un ascensor puede marcar la diferencia", ha explicado Font.